Schienenbus Teckel muss Fahrten zwischen Ennepetal und Herdecke einstellen

Ennepel/Herdecke (idr). Der Teckel geht endgültig in Rente. Der rote Schienenbus aus den 1950er Jahren wird ab dieser Saison nicht mehr auf der "Linie Teckel" zwischen Ennepetal und Herdecke fahren. Grund sind finanzielle Probleme. Das für die Fahrten verantwortliche Eisenbahnmuseum Bochum hatte 2016 ein Minus von 3.000 Euro verzeichnen müssen. Daraufhin hatten der Ennepe-Ruhr-Kreis und die an der Strecke liegenden Städte Ennepetal, Gevelsberg und Herdecke eine mögliche Erhöhung ihrer Zuschüsse geprüft. Nach den jetzt vorliegenden Rückmeldungen werde es diese nicht geben, teilte der Ennepe-Ruhr-Kreis heute mit.



In 2016 hatte sich der Kreis gemeinsam mit den Städten Herdecke, Gevelsberg und Ennepetal mit 11.500 Euro am Teckel beteiligt. In der Saison 2016 nutzten an sechs sonntäglichen Fahrtagen zwischen April und Oktober 600 Passagiere das Angebot des Teckel.



Infos unter www.en-kreis.de



