Workshop: Natürliche Körperpflege aus Honig

Bottrop (idr). Dass aus Bienenprodukten und natürlichen Zutaten einfache Körperpflegemittel hergestellt werden können, zeigen Annette Seier und Werner Gahlen. Die Experten und der Regionalverband Ruhr (RVR) laden am Samstag, 18. März, Interessierte ins Wald-Kompetenz-Zentrum Der Heidhof in Bottrop-Kirchhellen ein. Die Teilnehmer erfahren bei dem Seminar, welche Öle und Fette für die Haut besonders geeignet sind und stellen diese Produkte her, um sie anschließend mit nach Hause nehmen zu können. Mitzubringen sind: Papier, Bleistift, kleine Gläser und Etiketten zum Beschriften.



Der Treffpunkt der vierstündigen Veranstaltung ist um 10 Uhr das Wald-Kompetenz-Zentrum Der Heidhof, Zum Heidhof 25, in Bottrop-Kirchhellen.



Erwachsene zahlen sechs Euro und Kinder vier Euro. Hinzu kommt eine Kostenumlage von 14 Euro.



Eine verbindliche Anmeldung ist unter 02045/7363 oder krautundhonig@gmx.de erforderlich.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR Ruhr Grün, Werner Gahlen, Telefon: 02045/7363, E-Mail: krautundhonig@gmx.de

