Landwirtschaft und Vögel rund um das NaturForum Bislicher Insel

Xanten (idr). Für Tier- und Naturliebhaber hat das NaturForum ein buntes Programm für das nächste Wochenende zusammengestellt. Gastgeber im Naturschutzgebiet ist der Regionalverband Ruhr (RVR).



Los geht es am Samstag, 18. März, 14 bis 16 Uhr, mit "Im Märzen der Bauer". Am Beispiel der Auenlandschaft gibt Agraringenieur und Niederrhein-Guide Martin Wenzel-Teuber Einblicke in die Wirtschaftsweise und zeigt die Unterschiede zur konventionellen Landwirtschaft auf. Eine Anmeldung ist unter 02801/988230 oder naturforumbislicherinsel @rvr-online.de erforderlich.



Am Sonntag, 19. März, kommen Frühaufsteher auf ihre Kosten: Von 8 bis 11 Uhr lädt der Vogelkundler Bruno Gasthaus zu einer Wanderung ein. Während der Veranstaltung lernen die Teilnehmer die häufigen und seltenen Wintergäste sowie die Jahresvögel auf der Bislicher Insel kennen. Ein Fernglas und ein Notizblock sollten mitgebracht werden. Erwachsene zahlen fünf und Kinder drei Euro.



Die Teilnehmer treffen sich jeweils am NaturForum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, in Xanten.



Das Veranstaltungsprogramm des NaturForums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



