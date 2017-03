RVR-Kultur und Sportausschuss tagt in Dortmund

Essen/Dortmund (idr). Der Kultur- und Sportausschuss des Regionalverbandes Ruhr (RVR) tagt am Donnerstag, 16. März, 10 Uhr, im Deutschen Fußballmuseum, Platz der Deutschen Einheit 1, in Dortmund. Auf der Tagesordnung stehen Beschlüsse zur Förderung von regionalen Kultur- und Sportveranstaltungen durch den RVR. Zudem gibt es Sachstandsberichte zu den Ruhr Games in Dortmund, Hamm und Hagen und zur nächsten Kulturkonferenz Ruhr im Herbst 2017.



HINWEIS AN DIE REDAKTION: Die Vorlagen und die Tagesordnung des Ausschusses können online unter www.ruhrparlament.de abgerufen werden.



