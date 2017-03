30 Jahre Frauenfilmfestival Dortmund

Dortmund (idr). Mit über 120 internationalen Filmen aller Längen und Genres sowie weiteren Events präsentiert sich das Internationale FrauenFilmFestival (IFFF) vom 4. bis 9. April - auch zum 30. Geburtstag mit einem Überblick über das Filmschaffen von Frauen aus aller Welt.



Im Internationalen Spielfilmwettbewerb für Regisseurinnen gehen acht aktuelle Spielfilme ins Rennen um den Preis von 15.000 Euro, darunter drei Deutschlandpremieren. Der Preis wird zwischen der Regisseurin (5.000 Euro) und dem deutschen Verleih (10.000 Euro) aufgeteilt. Besonders stark präsentieren sich die Regisseurinnen aus dem frankobelgischen Raum, der mit vier Produktionen vertreten ist. Zwei Höhepunkte der diesjährigen Berlinale finden ebenfalls ihren Einzug in den Wettbewerb, Spoor (Pokot) der renommierten polnischen Regisseurin Agnieszka Holland und The Party. Dieser Film der Regisseurin Sally Potter eröffnet das IFFF am 4. April. Die Filme werden in den Kinos Schauburg Dortmund, Kino im U (Dortmunder U), sweetSixteen und CineStar Dortmund zu sehen sein.



In der Jury sitzt u.a. die deutsche Editorin und Dramaturgin Gesa Martend ("Sainkho", "Abnehmen in Essen", "Fräulein Stinnes fährt um die Welt" u.v.a.).



Weitere Infos unter www.frauenfilmfestival.eu



