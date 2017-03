Innovative Tipps per Klick: ICRIS

Bottrop (idr). Ist ein Fernwärmeanschluss an meinem Gebäude möglich, lohnt sich die Installation einer Photovoltaikanlage, kann ich mich an einem Projekt beteiligen und wie erhalte ich Fördermittel? Diese und weitere Fragen beantwortet ab sofort das "InnovationCity Ruhr Informationssystem" - ICRIS - mit einem simplen Klick. ICRIS bündelt Daten aus den Fachinformationssystemen Solaratlas, Fernwärmeatlas und EGiBOT. Dadurch erhalten Gebäudeeigentümer sowohl einen exakten Überblick über finanzielle Fördermöglichkeiten für gesteigerte Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden als auch allgemein Übersichtsinfos über die InnovationCity-Projekte.



Das frei zugängliche, web-basierte Kartensystem (http://gis.bottrop.de/ICRis/) soll zunächst in Bottrop getestet und dann in weitere Kommunen übertragen werden. ICRIS ist damit ein wichtiger Baustein für "InnovationCity roll out" (gestartet Anfang 2016): Das Projekt InnovationCity soll auf das gesamte Ruhrgebiet ausgedehnt werden. In 20 ausgewählten Städten der Metropole Ruhr sollen ganzheitliche Quartiersentwicklungen nach Bottroper Vorbild initiiert und der CO2-Ausstoß deutlich reduziert werden - Stichwort "klimagerechter Stadtumbau".



Weitere Infos unter www.icrollout.de



Pressekontakt: InnovationCity Ruhr, Marketing & Kommunikation, Rüdiger Schumann, Telefon: 02041/70-5040, E-Mail: ruediger.schumann@icruhr.de

