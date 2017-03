Historiker erforschen die Wurzeln globaler Zusammenarbeit

Essen (idr). Networking, Kooperationen - das sind keine neuzeitlichen "Erfindungen". Schon in der Antike und im Mittelalter wurde über Grenzen hinweg zusammengearbeitet. Auf wirtschaftlicher Ebene ist das Beispiel Hanse dafür bekannt. Wie sich das im Laufe der Zeit entwickelte, diskutieren Historiker am 16./17. März im Rahmen der Tagung "Grenzüberschreitende institutionalisierte Zusammenarbeit von der Antike bis in die Gegenwart. Strukturen und Prozesse" am Kulturwissenschaftlichen Institut (KWI) in Essen. Sie ist zugleich das Jahrestreffen der Arbeitsgruppe Internationale Geschichte im Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands.



Weitere Informationen unter http://www.kulturwissenschaften.de/home/veranstaltung-811.html



Pressekontakt: Universität Duisburg-Essen, Beate Kostka, Telefon: 0203/379-2430, E-Mail: beate.kostka@uni-due.de; Institut für Geschichte, PD Dr. Henning Türk, Tel. 0201/183-3589, henning.tuerk@uni-due.de, PD Dr. Claudia Hiepel, Tel. -3560, claudia.hiepel@uni-due.de

