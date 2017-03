Tagung in Bochum untersucht, wie Wissenschaft in der Öffentlichkeit wirkt

Bochum (idr). Astrophysiker, Naturphilosoph und Wissenschaftsjournalist mit Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München: Harald Lesch ist vielen medial bekannt. So bringt er u.a. seit 2008 im ZDF Zuschauern in der 15-minütigen Sendereihe "Leschs Kosmos" wissenschaftliche Erkenntnisse von Einsteins Relativitätstheorie bis zum Klimawandel verständlich näher. Im Rahmen der Tagung "Wie wird Wissenschaft in der Öffentlichkeit wahrgenommen?" am 17. März im Veranstaltungszentrum der Ruhr-Universität Bochum (RUB) berichtet Lesch von der Herausforderung, Forschung im öffentlichen Raum sichtbar zu machen und mit ihr zu begeistern. Weitere Vortragsthemen sind z. B.l Wissenschaft im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Politik oder die Arbeit der Verlage. Veranstalter der Tagung ist das Alfried Krupp-Schülerlabor an der RUB.



Weitere Infos unter www.aks.ruhr-uni-bochum.de



Pressekontakt: RUB, Alfried-Krupp-Schülerlabor, Lisa Bischoff, Telefon: 0176/50293132, E-Mail: schuelerlabor-presse@rub.de; Dezernat Hochschulkommunikation, Arne Dessaul, Telefon: 0234/32-23999, E-Mail: arne.dessaul@uv.rub.de

