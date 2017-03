RVR-Wirtschaftsausschuss tagt in Bochum

Bochum (idr). Der Wirtschaftsausschuss des Regionalverbandes Ruhr (RVR) tagt am Montag, 20. März, 10 Uhr, in Bochum im Foyer des alten Verwaltungsgebäudes auf dem Opelgelände am Opelring 1 in Bochum (Eingang Tor 2). Beraten wird u.a. über Möglichkeiten der Brachflächenentwicklung im Ruhrgebiet sowie über Angelegenheiten der RVR-Beteiligungen. Begrüßt werden die Ausschussmitglieder zu Beginn der Beratungen vom Geschäftsführer der Bochum Perspektive 2022 GmbH Prof. Dr. Rolf Heyer.



HINWEIS AN DIE REDAKTION: Die Ausschusssitzung ist öffentlich, und Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Direkt im Anschluss an die Sitzung (gegen 12.30 Uhr) informieren der Ausschussvorsitzende Roland Mitschke und RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel über die Ergebnisse der Beratungen. Die Vorlagen und die Tagesordnung des Ausschusses können online unter www.ruhrparlament.de abgerufen werden.



