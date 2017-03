Polizei in vier Städten wird mit Tablets ausgestattet / Duisburg gehört zu Pilotstandorten

Duisburg (idr). In einem Pilotprojekt rüstet die Polizei in NRW ihre Streifenwagen mit speziell gesicherten Tablets aus. Das Vorhaben wird ab heute in Duisburg sowie in Köln, Bonn und Düsseldorf getestet. Künftig müssen die Beamten handschriftliche Notizen und Anzeigen nicht mehr nach dem Einsatz in den Computer übertragen, sondern können die Angaben direkt vor Ort ins Tablet eingeben. Die tragbaren Computer sind durchgehend mit den Polizeiservern verbunden. Eine Software liefert zudem in Echtzeit Daten zu möglichen künftigen Einbruchstatorten: Somit können die Polizisten dort gezielt Präsenz zeigen.



