Ruhrgebietsstädte setzen am 25. März mit der Earth Hour ein Zeichen für den Klimaschutz

Metropole Ruhr (idr). 20 Städte in der Metropole Ruhr setzen ein Zeichen für den Klimaschutz: Am 25. März beteiligen sie sich an der WWF Earth Hour und schalten um 20.30 Uhr eine Stunde lang die Lichter an markanten Bauwerken aus. So werden u.a. der Landschaftspark Duisburg-Nord, der Wissenschaftspark Gelsenkirchen, der Gasometer in Oberhausen und die Mülheimer Camera Obscura sowie zahlreiche Kirchen und Rathäuser vorübergehend in Dunkel gehüllt.



Die WWF Earth Hour findet zum elften Mal statt. Weltweit nehmen rund 7.000 Städte teil.



Infos: wwf.de/earthhour



Pressekontakt: WWF, Immo Fischer, Telefon: 030/311777427, E-Mail: immo.fischer@wwf.de

Zurück zur Übersicht