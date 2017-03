Essener Mediziner forschen an Impfstoff gegen Tumore

Essen (idr). Mediziner der Universität Duisburg-Essen und des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung haben richtungsweisende Erkenntnisse bei der Suche nach einem Impfstoff gegen Tumore gewonnen. Mithilfe eines in Argentinien verwendeten Mittels konnten sie in Krebsmodellen zeigen, dass stimulierte Immunzellen Krebszellen abtöten können.



Der Impfstoff wurde ursprünglich für die Bekämpfung einer Infektionserkrankung entwickelt. Er vermehrt sich in den Tumorzellen und lockt die Immunzellen zum Tumor. So wurde dessen Wachstum behindert; teilweise bildet er sich sogar ganz zurück. In einer klinischen Studie soll nun die Wirksamkeit des Medikaments überprüft werden.



Pressekontakt: Universitätsklinikum Essen, Burkhard Büscher, Telefon: 0201/723-2115, E-Mail: burkhard.buescher@uk-essen.de; Universität Duisburg-Essen, Christine Harrell, Telefon: 0201/723-1615, E-Mail: christine.harrell@uni-due.de

