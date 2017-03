Die Natur im Kreis Recklinghausen mit dem RVR-Jahresprogramm "Natur erleben 2017" entdecken

Kreis Recklinghausen (idr). Spätestens wenn der Frühling offiziell am 20. März beginnt, wird es höchste Zeit, die Natur in der Metropole Ruhr neu zu entdecken. Passend zum Frühlingsanfang erscheint das frisch gedruckte Programm "Natur erleben" des Regionalverbandes Ruhr (RVR), das auch in diesem Jahr wieder rund 350 spannende Exkursionen und Touren anbietet.



Das Veranstaltungsprogramm macht im Kreis Recklinghausen Lust auf Touren an der frischen Luft. Bei einem Kräuterspaziergang in der Haard in Haltern am See lernen die Teilnehmer alles Wissenswerte über Heilpflanzen, Unkraut und Leckerbissen von Mutter Natur kennen. In Marl gehen Vogelliebhaber dem fliegenden Diamanten, dem Eisvogel, im Naturschutzgebiet "Die Burg" auf die Spur. Für die kleinsten Naturliebhaber ist in Datteln gesorgt: In der Sommernaturwerkstatt für Väter und Kinder werden mit Papas Hilfe Kunstwerke gebaut.



Die kostenlose Broschüre kann beim RVR-Eigenbetrieb Ruhr Grün telefonisch unter 0201/2069-721 bestellt werden.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Barbara Klask, Telefon: 0201/2069-201, E-Mail: klask@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht