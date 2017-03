Die Natur rund um Haus Ripshorst mit dem RVR-Jahresprogramm entdecken

Oberhausen (idr). Spätestens wenn der Frühling offiziell am 20. März beginnt, wird es höchste Zeit, die Natur in der Metropole Ruhr neu zu entdecken. Passend zum Frühlingsanfang erscheint das frisch gedruckte Programm "Besucherzentrum Emscher Landschaftspark 2017" des Regionalverbandes Ruhr (RVR), das auch in diesem Jahr wieder über 100 spannende Exkursionen und Touren in Oberhausen und Essen anbietet.



So können u.a. Familien mit Kindern den Frühling im Gehölzgarten Ripshorst entdecken, Wildkräuter auf der Brache Vondern sammeln oder auf Safari gehen. Mutige Naturliebhaber dürfen sich auf Fledermausführungen am späten Abend freuen. Erwachsene und Kinder sind außerdem zum "Naturgartentag 2017" am 20. Mai am Haus Ripshorst eingeladen.



Damit das passende Angebot leichter gefunden werden kann, wird auf die Besonderheiten der Touren "barrierefrei", "mit dem Rad" oder "zu Fuß" hingewiesen. Neben den Infos zum Haus Ripshorst finden Interessierte Serviceangebote zu Naturerlebnis und Umweltbildung für Kinder und Jugendliche der Primarstufe und der Sekundarstufen I und II.



Die kostenlose Broschüre kann beim Haus Ripshorst telefonisch unter 0208/88334-83 oder im RVR-Onlineshop www.shop.rvr.ruhr bestellt werden.



Die Broschüre "RVR-Besucherzentrum Emscher Landschaftspark" steht zum Download unter www.emscherlandschaftspark.rvr.ruhr bereit.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Barbara Klask, Telefon: 0201/2069-201, E-Mail: klask@rvr-online.de

