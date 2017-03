Die Natur rund um das NaturForum Bislicher Insel mit dem RVR-Jahresprogramm "Natur erleben 2017" entdecken

Xanten (idr). Spätestens wenn der Frühling offiziell am 20. März beginnt, wird es höchste Zeit, die Natur in der Metropole Ruhr neu zu entdecken. Passend zum Frühlingsanfang erscheint das frisch gedruckte Programm "Natur erleben" des Regionalverbandes Ruhr (RVR), das auch in diesem Jahr wieder rund 350 spannende Exkursionen und Touren anbietet.



Das Veranstaltungsprogramm macht in Xanten Lust auf Touren an der frischen Luft. So geht es u.a. mit den RVR-Rangern zu einer Wanderung durch Wälder und Auen oder auf die Suche nach der Nachtigall bei einer Abendexkursion. Unter dem Motto "Im Einklang mit der Natur" werden zahlreiche wechselnde Entspannungs-Workshops ab Mai angeboten. Auch an die kleinen Naturliebhaber ist gedacht: Bei einer Entdeckungsreise rund ums NaturForum Bislicher Insel lernen Kinder die Tiere und das Naturschutzgebiet besser kennen.



Die kostenlose Broschüre kann beim RVR-Eigenbetrieb Ruhr Grün telefonisch unter 0201/2069-721 bestellt werden.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



