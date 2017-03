Die Natur im Landschaftspark Hoheward mit dem neuen RVR-Programm erleben

Herten/Recklinghausen (idr). Spätestens wenn der Frühling offiziell am 20. März beginnt, wird es höchste Zeit, die Natur in der Metropole Ruhr neu zu entdecken. Passend zum Frühlingsanfang erscheint das frisch gedruckte Programm "RVR-Besucherzentrum Hoheward 2017" des Regionalverbandes Ruhr (RVR), das in diesem Jahr wieder über 40 spannende Exkursionen und Touren an der Stadtgrenze Herten/Recklinghausen anbietet.



So können Naturliebhaber beispielsweise an Kräuter- und Vollmonwanderungen über die Halde Hoheward teilnehmen. Aufgrund der großen Beliebtheit gibt es in diesem Jahr 15 Mal die Möglichkeit die Berghalde per Kleinbus zu erkunden. Neuste Technologie und eine Portion Spaß versprechen die GPS-Geocashing Touren durch den Landschaftspark Hoheward. Kniffelige Fragen und Aufgaben lotsen den Weg zur nächsten Station. Wer am besten schätzt, kombiniert und rechnet, der gewinnt.



Damit das passende Angebot leichter gefunden werden kann, wird auf die Besonderheiten der Touren "barrierefrei", "mit dem Rad" oder "zu Fuß" hingewiesen.Zudem gibt es Informationen zum Besucherzentrum, der Ausstellung "Neue Horizonte - auf den Spuren der Zeit" und zu Segway-Fahrten über die Halde Hoheward.



Die kostenlose Broschüre kann beim RVR-Besucherzentrum Hoheward telefonisch unter 02366/18116-23 oder im RVR-Onlineshop auf www.shop.rvr.ruhr bestellt werden.



Die Broschüre "RVR-Besucherzentrum Hoheward 2017" steht zum Download unter www.landschaftspark-hoheward.de bereit.



