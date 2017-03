Steiger Awards für Daniel Libeskind und Thekla Carola Wied

Dortmund (idr). Wenn am 25. März die Steiger Awards verliehen werden, gehören Stararchitekt Daniel Libeskind, Schauspielerin Thekla Carola Wied, Komponist Albert Hammond, Journalist Gero von Boehm, Walter Kardinal Kasper und Manfred Baasner, Gründer der Wattenscheider Tafel, zu den Geehrten. Heute wurden die ersten Preisträger bekannt gegeben. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die in ihrem Handeln und Denken Geradlinigkeit, Offenheit und Toleranz beweisen.



Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Gala in der Alten Kaue der Zeche Hansemann in Dortmund statt. Weitere Preisträger werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.



Infos: www.der-steiger-award.com



Pressekontakt: Hellen Medien Projekte GmbH, Telefon: 0234/89015810, E-Mail: office@saschahellen.com

