Das Konzert-Programm der Ruhr Games 2017 steht: Clueso spielt auf der Abschlussfeier - Sportfreunde Stiller zum Auftakt

Dortmund/Hamm/Hagen (idr). Der Autritt von Clueso ist der musikalische Abschluss bei den Ruhr Games 2017. Mit dem Popsänger und Songwriter spielt neben den Sportfreunden Stiller eine zweite namhafte deutsche Band auf der Sportveranstaltung im Stadion Rote Erde in Dortmund. Cluesos Erfolgsalbum "Neuanfang" enterte im Herbst die Charts auf Platz 1 und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter zuletzt die 1Live Krone als "Bester Künstler".

Auch die anderen Musikbands können sich sehen lassen: Nach der Eröffnungsfeier mit den Sportfreunden Stiller am Donnerstag, 15. Juni, geht es am 16. Juni mit den Local Heroes "Ritalin Ray", "Tony Gorilla" sowie "Me And Utopia" aus Dortmund weiter. Am Samstag kommen Hip-Hop-Liebhaber voll auf ihre Kosten: Die "Funkin Stylez" – Europas bekanntester Dance-Battle, "Chefket" und "Sorgenkind" sorgen für die richtigen Beats. Am 18. Juni endet das Musikprogramm in Dortmund mit dem Auftritt von Cluseo. Bei allen Konzerten gilt: Eintritt frei.

In Hagen können sich die Teilnehmer auf die Hagener Sportnacht am Freitagabend freuen. Neben der Preisverleihung an Hagener Bürger und Ehrenamtler, die sich in besonderer Weise im Sport engagieren, werden sportliche Highlights und ein buntes Rahmenprogramm mit Kultur- und Sportshoweinlagen den Abend abrunden.

600 Plätze des Jugendcamps in Hamm sind bereits ausgebucht. Die Nachfrage überregionaler und ausländischer Sportler übersteigt bereits drei Monate vor den Ruhr Games die Zahlen der ersten Ruhr Games. Für Nachzügler ist noch eine Warteliste eingerichtet, die bis zum 1. April geöffnet.

Die Ruhr Games finden vom 15. bis 18. Juni 2017 in Hagen, Hamm und Dortmund statt. Das europäische Jugendevent mit klarem regionalen Bezug bietet eine Mischung aus Sport, Konzerten, Mitmachaktionen und Workshops. Die Ruhr Games sind ein gemeinsames Projekt von NRW-Sportministerium und Regionalverband Ruhr (RVR) in strategischer Partnerschaft mit dem Landessportbund.

Infos: www.ruhrgames.de

