Einladung zum Pressetermin: 250 Grundschüler pflanzen Bäume in der Üfter Mark / RVR-Schulwald-Programm endet mit dieser Aktion

Schermbeck (idr). Nach fünf Jahren schließt der Regionalverband Ruhr (RVR) sein Schulwald-Programm in der Üfter Mark ab. Vom 21. bis 23. März pflanzen Grundschüler zum letzten Mal Bäume im Forst bei Schermbeck. An der Aktion nehmen rund 250 Jungen und Mädchen der Hermann Landwehr Schule in Hamminkeln sowie der Otto Pankok Grundschule in Hünxe teil.



Die kleinen Nachwuchsförster haben die Setzlinge für die Pflanzaktion selbst herangezogen. Die Samen dafür erhielten sie vor zwei Jahren vom RVR-Eigenbetrieb Ruhr Grün. Begleitet wird die dreitägige Pflanzmaßnahme durch ein buntes Rahmenprogramm. Die Schüler absolvieren verschiedene Erlebnisstationen, z.B. basteln sie Nistkästen, lernen Waldameisen und verschiedene Pflanzen kennen und erfahren alles über Jagdhunde.



In den vergangenen fünf Jahren verlegten insgesamt 1.400 Kinder für das Schulwald-Programm das Klassenzimmer in die Üfter Mark, um sich mit dem Lebensraum Wald auseinanderzusetzen.



Infos zur Waldbewirtschaftung bei RVR Ruhr Grün unter: www.forst.rvr.ruhr



