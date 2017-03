Leichtathletik-Gala im Bottroper Jahnstadion

Bottrop (idr). Rund 600 Sportlerinnen und Sportler werden zur großen "NRW Gala Bottrop" am 25. Juni im Bottroper Jahnstadion erwartet. Nationale und internationale Topathleten treten in fünf Disziplinen bei dem Sport-Event an, das erneut als Kombination aus NRW-Meisterschaften und Leichtathletik-Meeting von den Organisatoren um den LC Adler Bottrop ausgerichtet wird. 2017 werden die Wettkämpfe in den Disziplinen Speerwurf, 100 Meter und 1.500 Meter-Läufe der Männer sowie Dreisprung und 400 Meter-Lauf der Frauen ausgetragen.



Darüber hinaus wird es einen Lauf über die 110 Meter Hürden der männlichen U20-Sprinter geben. Dabei geht Lokalmatador Marius Lewald an den Start. Der Bottroper gewann jüngst bei den Deutschen Meisterschaften in der Halle über 60 Meter Hürden die Bronze.



Weitere Infos unter www.bottrop.de und www.lc-adler-bottrop.de



Pressekontakt: Stadt Bottrop, Pressesetelle, Andreas Pläsken, Telefon: 02041/703743, E-Mail: presse@bottrop.de

