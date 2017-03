2015 stiegen Unternehmensumsätze auch in der Metropole Ruhr

Metropole Ruhr (idr). Herne ist mit 8,2 Prozent einem Plus Spitzenreiter, gefolgt vom Kreis Unna mit 6 Prozent und der Stadt Essen sowie dem Kreis Recklinghausen mit je 1,1 Prozent Zuwachs: Das geht aus einer Zusammenstellung des Landesamtes IT.NRW über Unternehmenszuwächse hervor.



Die amtliche Statistikstelle des Landes (IT.NRW) hat beim Gesamtumsatz der 668.100 in NRW ansässigen Unternehmen ein Plus um 26,3 Milliarden Euro (+1,9 Prozent) auf rund 1,409 Billionen (1,408 945 069 011) Euro verzeichnet. Das übertrifft nach Angaben der Statistiker das bisherige Rekordergebnis aus dem Jahr 2014 (1,383 Billionen Euro). Der höchste Umsatz aller Wirtschaftsbereiche wurde auch 2015 im Bereich "Handel sowie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen" erzielt, auf Platz zwei folgte das Verarbeitende Gewerbe. IT.NRW weist darauf hin, dass in der Umsatzsteuerstatistik nur die Angaben von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 17.500 Euro berücksichtigt werden.



