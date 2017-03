Special der Ruhr.Topcard für den Burger's Zoo verlängert

Oberhausen (idr). Das schöne Frühlingswetter trug am vergangenen Wochenende sicher auch dazu bei: Das zeitlich begrenzte Angebot der Ruhr.Topcard - Besuch des Burger's Zoo in Arnheim kostenlos bis zum 31. März - wurde so stark genutzt, dass der Tierpark aufgrund des hohen Besucheraufkommens zwischenzeitlich seine Türen schließen musste.



Da man auch an den kommenden Wochenenden bis zum Ende der Aktion mit einem ähnlich großen Andrang rechnet, hat der Burger's Zoo in Zusammenarbeit mit der Ruhr Tourismus GmbH (RTG) als Herausgeberin der Karte eine Lösung zur Entschärfung der Situation erarbeitet. Zum einen wird der Gültigkeitszeitraum des Special-Partner Angebots um die beiden Osterferienwochen verlängert. Gleichzeitig wird eigens für die Ruhr.Topcard-Inhaber ein Online-Reservierungssystem aufgesetzt. Wer mit seiner Karte an einem der kommenden beiden Wochenenden oder zwischen dem 8. und 21. April 2017 den Burger’s Zoo besuchen möchte, muss sich zwingend zuvor online registrieren. Unter der Woche kann das Angebot im Monat März weiterhin ohne Voranmeldung genutzt werden.



Die Online-Registrierung für den Burger's Zoo ist möglich unter: www.burgerszoo.de/ruhrtopcard/



Weitere Infos unter www.ruhr-tourismus.de



Pressekontakt: RTG, Presse, Nina Dolezych, Telefon: 0208/89959151, E-Mail: n.dolezych@ruhr-tourismus.de

