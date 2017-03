RVR fördert Europameisterschaften im Kanu-Polo in Essen mit 5.000 Euro

Essen (idr). Der Regionalverband Ruhr (RVR) fördert die Kanu-Polo-Europameisterschaften für Clubteams in Essen mit 5.000 Euro. Das hat der RVR-Ausschuss für Kultur und Sport in seiner heutigen Sitzung (16. März) entschieden.



Die Unterstützung erhält der Kanusportverein Rothe Mühle 1924 in Essen, der die Wettkämpfe am 23. und 24. September auf dem Baldeneysee ausrichtet. Beim ECA European Club Champions Cup gehen 450 Sportler aus 20 Ländern an den Start. Erwartet werden rund 10.000 Zuschauer.



Der RVR fördert in diesem Jahr 13 herausragende Sportveranstaltungen in der Metropole Ruhr mit insgesamt 70.000 Euro. Über die anderen Anträge hatte der Ausschuss bereits Ende 2016 entschieden.



