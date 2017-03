Preisspiegel für Wohnimmobilien im Ruhrgebiet ist gestiegen

Essen/Metropole Ruhr (idr). Der Immobilienmarkt in der Metropole Ruhr zieht an. Nach Studien des Immobilienverbands Deutschland, IVD West, sind die Wohnungsmieten in der Region zwischen Duisburg und Dortmund in den vergangenen zwölf Monaten um 3,7 Prozent (Vorjahr: + 2,5 Prozent), die Eigenheimpreise um 3,4 Prozent gestiegen. Das geht aus dem heute in Essen präsentierten Preisspiegel NRW-Wohnimmobilien 2017 des IVD West hervor.



Die höchste Nettokaltmiete wird mit durchschnittlich 7,40 Euro pro Quadratmeter (+ 2 Prozent) in Essen aufgerufen. Den größten Sprung machten die Mieten in Gelsenkirchen und Dortmund mit einem Plus von fünf bis sechs Prozent. Als einzige Ruhrgebietsstadt verzeichnete Recklinghausen einen Mietrückgang von vier Prozent.



Bei den Kaufimmobilien entwickelt sich der Markt ebenfalls positiv. Die Nachfrage sei stabil, so der IVD West. In den vier Großstädten Bochum, Dortmund, Duisburg und Essen stiegen die Preise für Eigenheime im vergangenen Jahr im Durchschnitt um zwei Prozent. Eigentumswohnungen aus dem Bestand verteuerten sich durchschnittlich sogar um mehr als fünf Prozent.



