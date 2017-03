RTG stellt Marketingstrategie für das Reiseziel Metropole Ruhr vor

Oberhausen/Metropole Ruhr (idr). Industriekultur und Events sind die Themen, mit denen die Ruhrgebiet Tourismus GmbH (RTG) bei potenziellen Gästen in Zukunft noch stärker punkten will. Sie stehen im Mittelpunkt der Marketingstrategie für die Metropole Ruhr, die die RTG heute in Oberhausen vorgestellt hat. Beworben werden zudem die Themen Kultur, Radfahren, Shopping und Städtereisen. Potenzial sieht die RTG auch im Aktivtourismus, der Kulinarik sowie der Sparte Innovation & Szene.



Die wichtigsten Zielgruppen für den Ruhrgebietstourismus bleiben "gut gebildete Best Ager", "junge Leute" und "neue Familien" (mit jungen Kindern), besonders in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und den Niederlanden. Im zweiten Schritt sollen auch Menschen in Großbritannien, Frankreich, Österreich, Schweiz und Belgien angesprochen werden. Und die RTG will weiter hinaus: Sie beobachtet die Zukunftsmärkte Osteuropa mit Polen und Russland, Asien mit China sowie Nordamerika mit den USA und Kanada.



Axel Biermann, Geschäftsführer der RTG: "Wir halten an unserer Vision fest, dass das Ruhrgebiet im Jahr 2030 zu den `Magic Cities` gehört, den zehn touristisch erfolgreichsten und attraktivsten Großstädten Deutschlands." Das würde für das Ruhrgebiet rund 20 Millionen Übernachtungen pro Jahr bedeuten.



Für die Marketingsstrategie arbeitet die RTG mit dem Institut für Management und Tourismus der Fachhochschule Westküste (IMT) zusammen. Auf der Basis von Erhebungen und Marktforschungen werden Themen, Zielgruppen und Marktausrichtung festgelegt.



Infos unter www.ruhr-tourismus.de



Pressekontakt: Pressekontakt: Ruhr Tourismus GmbH, Sarah Thönneßen, Telefon: 0208/89959111, E-Mail: s.thoennessen@ruhr-tourismus.de

