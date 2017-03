Städte der Metropole Ruhr stellen sich gemeinsam bei der Immobilienmesse MIPIM in Cannes vor

Cannes/Metropole Ruhr (idr). Die Metropole Ruhr präsentiert sich auch in diesem Jahr mit einem Gemeinschaftsauftritt auf der internationalen Immobilienmesse MIPIM in Cannes (14. bis 17. März). Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Schlüsselprojekte aus Bochum, Dortmund und Essen, darunter z.B. die Entwicklung der ehemaligen Opel-Fläche Mark 51/7 in Bochum, das Projekt Nordwärts zur Entwicklung der nördlichen Stadtteile in Dortmund und die Grüne Mitte in Essen. Im Mittelpunkt der Präsentation stand ein Runder Tisch von Oberbürgermeistern und internationalen Investoren.



Die Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH (wmr) hat in diesem Jahr wieder den NRW-Gemeinschaftsstand organisiert. Der Auftritt wird neben den drei genannten Ruhrgebietsstädten durch die Kommunen Gelsenkirchen und Oberhausen komplettiert. Im Fokus standen hier die Vermarktung des Arena Parks in Gelsenkirchen und des Quartiers 231 in Oberhausen.



Laut Veranstalter verzeichnete die MIPIM (Marché International des Professionnels de l'immobilier) in diesem Jahr 23.000 Besucher aus 90 Ländern.



Pressekontakt: Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH, Gregor Boldt, Telefon: 0201/632488-24, mobil: 01578/5562460, E-Mail: boldt@business.metropoleruhr.de

