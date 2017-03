Den Emscher Landschaftspark im und am Haus Ripshorst erkunden

Oberhausen (idr). Natur- und Tierliebhaber können sich auf vier Veranstaltungen freuen, zu denen der Regionalverband Ruhr (RVR) in sein Informationszentrum Haus Riphorst nach Oberhausen einlädt.



Für Frühaufsteher geht es am Sonntag, 26. März, um sechs Uhr mit der Vogel-Exkursion "Vogelstimmen im Frühjahr" los. Bei der vierstündigen Veranstaltung werden die charakteristischen Vogelarten am Haus Ripshorst vorgestellt. Ab acht Uhr wird gemeinsam gefrühstückt. Für die anschließende Exkursion sind festes Schuhwerk und Fernglas erwünscht. Eine Anmeldung ist bis zum 23. März unter 0208/8833433 erforderlich. Pro Person kostet die Veranstaltung fünf Euro, mit Frühstück acht Euro. Treffpunkt ist der Parkplatz am Haus Ripshorst.



Unter dem Motto "Was Sie schon immer über Bienen wissen wollten" referiert Heinz Depping, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Oberhausen, am Sonntag ab 11 Uhr am Lehrbienenstand im Gehölzgarten Ripshorst. Die Teilnahme ist kostenlos.



Ebenfalls um 11 Uhr startet ein Familienspaziergang im Gehölzgarten. Dort lässt sich z.B. der Blauglockenbaum und der Mammutbaum entdecken. Wer mit auf Spurensuche durch den Gehölzgarten kommen möchte, sollte sich feste Schuhe anziehen. Treffpunkt ist der Gehölzgarten Ripshorst, Eingang Ecke Osterfelder/Ripshorster Straße. Die Teilnahme am zweieinhalbstündigen Spaziergang ist kostenlos.



Interessierte, die mehr über den Park erfahren möchte, sind am Montag, 27. März, 9.30 bis 14.30 Uhr, zu dem Vortrag "Geschichte des Emscherlandschaftsparks" herzlich willkommen. Bei einem anschließenden Rundgang sehen die Teilnehmer einige Schätze des Parks. Eine Anmeldung ist bis zum 23. März unter 0208/8833483 erforderlich. Der Treffpunkt ist Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306, in Oberhausen.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

