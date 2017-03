Tiere und Landschaft der Bislicher Insel entdecken

Xanten (idr). Naturliebhaber können sich auf drei Veranstaltungen freuen, die am Wochenende vom 24. bis zum 26. März im und rund um das NaturForum auf der Bislicher Insel stattfinden. Gastgeber im Naturschutzgebiet ist der Regionalverband Ruhr (RVR).



Los geht es am Freitag, 24. März, 19.30 bis 21.30 Uhr mit dem NABU-Vortrag und Spaziergang "Steinkäuze auf der Bislicher Insel". Ein Vortrag und ein selbst gedrehter Film informieren über die kleinste Eule am Niederrhein. Anschließend gehen die Teilnehmer mit einer Klangattrappe auf Steinkauzsuche. An wetterfeste Kleidung sollte gedacht werden. Eine Anmeldung ist unter 02801/988230 notwendig. Erwachsene zahlen fünf Euro und Kinder einen Euro.



Zu der Wanderung "Mal mit, mal ohne Sonnenschein" lädt die Niederrhein-Guide Sabine Heuke am Samstag, 25. März, 13 bis 15 Uhr ein. Bei dem Streifzug durch das Naturschutzgebiet erfahren die Teilnehmer alles Wissenswerte über die Region. Eine Anmeldung ist bis zum 23. März unter 0151/29126607 oder hallo@niederrheinfuehrer.de erforderlich. Pro Person kostet die Veranstaltung acht Euro.



Am Sonntag, 26. März, 14 bis 16 Uhr, können Tierliebhaber zusammen mit dem Biber-Experten Ingo Bünning die Nagetiere auf der Bislicher Insel beobachten. Ein Fernglas sollte mitgebracht werden. Erwachsene zahlen fünf Euro und Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren drei Euro.



Für die Veranstaltungen treffen sich die Teilnehmer am NaturForum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, in Xanten.



Das Veranstaltungsprogramm des NaturForums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, NaturForum, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

