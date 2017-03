Netzwerk Bergbauwirtschaft tagt in Essen

Essen (idr). "Der Bergbau endet nicht mit der Kohle" - unter diesem Titel steht die dritte Jahrestagung des Netzwerks Bergbauwirtschaft am 23. März in Essen. Rund 100 Entscheidungsträger und Experten aus der Bergbaubranche kommen auf dem Welterbe Zollverein in Essen zusammen, um wirtschaftliche Perspektiven für die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen zu entwickeln. Aktuell sind etwa 100 der insgesamt etwa 130 deutschen Hersteller von Bergbaumaschinen in NRW ansässig.



Träger des Netzwerks ist das NRW-Wirtschaftsministerium, koordiniert und moderiert wird es von der Energieagentur.NRW.



Programm und Anmeldung: www.energieagentur.nrw



