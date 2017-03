ExtraSchicht mit zwei neuen Spielorten

Metropole Ruhr (idr). Die Metropole Ruhr ist am 24. Juni wieder nachtaktiv. Rund 200.000 Besucher werden zur 17. Ausgabe der ExtraSchicht erwartet. Sie können sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Shows, Performances, Konzerten und Führungen freuen. 45 Spielorte in 21 Städten machen mit, darunter zwei neue: das Künstlerhaus in Dortmund und die Maschinenhalle Pattberg in Moers. Nach einer kleinen Pause ist auch das CreativQuartier Fürst Leopold in Dorsten zurück.



Das Künstlerhaus in Dortmund ist seit mehr als 30 Jahren in einer alten Waschkaue untergebracht. Es beherbergt Wohnungen und Ateliers für ortsansässige und Gastkünstler und bietet ein abwechslungsreiches Ausstellungsprogramm. Beim ExtraSchicht-Debüt wird dort eine Fotoausstellung präsentiert. Die denkmalgeschützte Maschinenhalle Pattberg ist in Sachen Kultur ein Newcomer: Im vergangenen Jahr zog mit dem Festival "Last Exit Moers" neues Leben in den Industriebau ein. Die Besucher der ExtraSchicht können mit Hilfe einer interaktiven Lichtinstallation ihre Umgebung nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Das CreativQuartier Fürst Leopold in Dorsten lockt bei der Nacht der Industriekultur mit Führungen, Kunstausstellungen, Live-Musik und einer Lasershow.



Der Kartenverkauf für die ExtraSchicht läuft. Bis zum 8. Mai gibt’s das Ticket mit Frühbucher-Rabatt für zwölf Euro (statt 20 Euro an der Tageskasse).



Veranstalter der ExtraSchicht ist die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) mit Unterstützung der Projektpartner Regionalverband Ruhr (RVR), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und Emschergenossenschaft.



Infos und Karten: www.extraschicht.de und www.extraschicht.de/tickets



