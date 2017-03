Flughafen Dortmund mit mehr Zielen in der Sommersaison

Dortmund (idr). Wenn am 26. März der Sommerflugplan am Dortmunder Flughafen in Kraft tritt, können Passagiere unter 33 Zielen in Europa und der Türkei wählen. Im Vergleich zur letztjährigen Saison sind damit drei Flughäfen mehr im Programm.



Neu sind die Flugverbindungen mit der ungarischen Airline Wizz Air nach Varna an der Schwarzmeerküste und zweimal wöchentlich Flüge mit Ryanair nach Thessaloniki in Griechenland. Außerdem bietet Wizz Air Flüge vom Dortmund nach Niš in Serbien und nach Kutaissi in Georgien an. Dafür fällt Warschau als Ziel weg. Grund ist die geringe Nachfrage.



Insgesamt sieben Airlines werden während der Sommermonate vom Flughafen Dortmund abheben.



