Starlight Express fährt für Sondervorführung in der englischen Version durch Bochum

Bochum (idr). Fast 30 Jahre rollt der Starlight Express durch Bochum. Am 28. März ist das Rollschuh-Musical erstmalig in der englischen Originalfassung von Andrew Lloyd Webber zu erleben. Für die Sonderaufführung mussten einige Szenen, die exklusiv für die Bochumer Inszenierung geschrieben wurden, neu übersetzt und an die Musik angepasst werden. Auch bei der Choreografie musste einiges geändert werden, damit die Bewegungen zu den teilweise stark von der deutschen Version abweichenden englischen Texten passen.



Infos: www.starlight-express.de



