Dortmunder Museen kooperieren für Schau zum Essen außer Haus

Dortmund (idr). Drei Dortmunder Museen machen gemeinsame Sache: Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte, das Brauerei-Museum und das Hoesch-Museum starten zusammen das Ausstellungsprojekt "Essen außer Haus. Vom Henkelmann zum Drehspieß". Im Mittelpunkt steht das "Essen to go", seine Bedeutung und Entwicklung während der letzten 150 Jahre. Die erste Schau startet am 2. April im Hoesch-Museum. Sie nimmt die Verpflegung der "Hoeschianer" in den Blick - vom mitgebrachten Essen im Henkelmann seit den 1870er Jahren über die ersten Speisehallen bis hin zu den Kantinen der Gegenwart. Die beiden anderen Ausstellungen starten am 23. April.



Infos unter www.dortmund.de



