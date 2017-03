Mehr Schüler im Ruhrgebiet besuchen eine Privatschule

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). Die Zahl der Schüler in der Metropole Ruhr, die an privaten Ersatzschulen unterrichtet werden, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Schuljahr 2016/2017 besuchten insgesamt 27.023 Kinder und Jugendliche Schulen privater Träger. Zum Vergleich: 1995/95 waren es 23.289. Das geht aus einer Statistik des Landesamtes IT.NRW hervor. Den höchsten Anteil halten Waldorfschulen und private Gymnasien.



Landesweit besucht jeder zwölfte Schüler eine private Bildungseinrichtung, das sind 8,4 Prozent aller 1,9 Millionen Schüler an allgemeinbildenden Schulen (ohne Weiterbildungskollegs).



