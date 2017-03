Bochumer Forscher entdecken Muskelkrankheit

Bochum (idr). Bochumer Mediziner haben eine neue, seltene Muskelkrankheit entdeckt. Patienten, die von der muskulären BICD2-Krankheit betroffen sind, leiden an Muskelschwäche in den Beinen, einem unsicheren Gang und der ständigen Gefahr zu stolpern. Ursache für die vererbbare Erkrankung ist ein Defekt im Gen BICD2. Das kann zu Veränderungen in der Skelettmuskulatur oder im Nervensystem führen, manchmal auch zu beidem.



Wie der Gendefekt diese vielfältigen Veränderungen auslöst, wollen die Bochumer Wissenschaftler in Zukunft erforschen. Zudem entwickeln sie einen Diagnoseschlüssel für Kliniker.



