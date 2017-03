Presseeinladung: Pflanzaktion im Steinchens Busch in Marienbaum

Xanten (idr). Der Regionalverband Ruhr (RVR) pflanzt am Mittwoch, 29. März, zusammen mit Kindern aus Marienbaum rund 500 Buchen im Steinchens Busch in Xanten-Marienbaum. Die von Kyrill zerstörten Flächen werden nach und nach von RVR Ruhr Grün aufgeforstet, um die Lücken zu schließen. Unterstützung bekommen die RVR-Mitarbeiter von 140 Kindern aus den Kindergärten und der ansässigen Grundschule, die sich als Dankeschön auf eine gemeinsame Grillaktion freuen können.



HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN: Sie sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Die Aktion startet um 10 Uhr am Kindergarten "Die Waldzwerge" in der Milchstraße 63, in Marienbaum. Danach geht es gemeinsam mit RVR-Fortwirtschaftsmeister Ulrich Gräfer in den Steinchens Busch. Nach getaner Arbeit endet die Pflanzaktion im Steinchens Busch gegen 11.30 Uhr.



Infos zu RVR Ruhr Grün unter www.forst.rvr.ruhr



Pressekontakt: RVR Ruhr Grün, Ulrich Gräfer, mobil: 0162/2466625

