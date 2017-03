Erster Spatenstich für Amazon-Logistikzentrum in Dortmund

Dortmund (idr). Der Online-Händler Amazon investiert in den Bau eines neuen Logistikzentrums in Dortmund. Mit der Investition von 27 Millionen Euro allein im ersten Jahr baut Amazon sein bestehendes Netzwerk in Deutschland aus. Heute setzten Vertreter des Online-Händlers und der Stadt den ersten Spatenstich auf dem Gelände der Westfalenhütte.



Das neue Gebäude wird auf 45.000 Quadratmetern mit der neuesten Fördertechnik und Klimaanlage ausgestattet sein. Der Standort soll schon Ende 2017 eröffnen. Mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze will das Unternehmen bereits im ersten Betriebsjahr schaffen.



Weitere Infos: www.amazon-logistikblog.de



