Sängerin Lena kommt zu den Ruhr Games 2017 nach Hamm

Hamm/Metropole Ruhr (idr). Sängerin Lena ist ein weiterer Top Act der Ruhr Games 2017. Die Gewinnerin des Eurovision Song Contests 2010 führt die Riege der Musiker an, die im Rahmen des 15. Hammer Summer am 16. Juni rund um die Pauluskirche auftreten. Mit dabei sind außerdem Kelvin Jones sowie Staubkind und Nordn.



Der Hammer Summer ist Teil des Kulturprogramms der Ruhr Games, die an den drei Standorten Hagen, Hamm und Dortmund stattfinden. Zur Eröffnungsfeier am 15. Juni im Stadion Rote Erde in Dortmund spielen die Sportfreunde Stiller auf, das Abschlusskonzert am 18. Juni bestreitet Clueso. Bei allen Konzerten gilt: Eintritt frei.



Das unweit des Stadtzentrums gelegene Jahnstadion in Hamm ist bei den Ruhr Games 2017 als Zentrum der Jugendbegegnung vorgesehen. Alle 600 Plätze des von der Sportjugend NRW organisierten Jugendcamps in Hamm sind mittlerweile ausgebucht.



Die Ruhr Games finden vom 15. bis 18. Juni 2017 in Hagen, Hamm und Dortmund statt. Das europäische Jugendevent mit klarem regionalen Bezug bietet eine Mischung aus Sport, Konzerten, Mitmachaktionen und Workshops. Die Ruhr Games sind ein gemeinsames Projekt von NRW-Sportministerium und Regionalverband Ruhr (RVR) in strategischer Partnerschaft mit dem Landessportbund.



Infos: www.ruhrgames.de



Pressekontakt: Ruhr Games, RVR, Jens Hapke, Telefon: 0201/2069-495, E-Mail: hapke@rvr-online.de; Cardiac Communication Ltd., Mirko Gläser, Telefon: 0251/52000204, E-Mail: mirko@cc-ltd.net

