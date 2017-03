Wild- und Heilkräutervortrag auf der Bislicher Insel

Xanten (idr). Bald blühen sie wieder auf Wiesen und am Wegesrand: Wild- und Heilkräuter. Im Mittelpunkt stehen sie auch während eines Diavortrages am Freitag, 31. März, im NaturForum Bislicher Insel in Xanten. Gastgeber im Naturschutzgebiet ist der Regionalverband Ruhr (RVR). In seinem Diavortrag führt Torsten Wollberg ein in die Welt der Wild- und Heilkräuter, die auf der Bislicher Insel zu finden sind. Außerdem lernen die Teilnehmer die medizinischen Wirkungen der Heilpflanzen kennen und bekommen Tipps, um mit Wildkräutern zu kochen.



Eine verbindliche Anmeldung ist unter 02801/988230 erforderlich. Der Treffpunkt der zweistündigen Veranstaltung ist um 18 Uhr am NaturForum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, in Xanten. Erwachsene zahlen fünf und Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren drei Euro.



Das Veranstaltungsprogramm des NaturForums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, NaturForum, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht