Prof. Dr. Ulrich Radtke erneut zum Rektor der Uni Duisburg-Essen gewählt

Duisburg/Essen (idr). Prof. Dr. Ulrich Radtke bleibt Rektor der Uni Duisburg-Essen. Die Hochschulwahlversammlung hat ihn ohne Gegenstimmen für eine dritte Amtszeit bestätigt. Radtke wird die Hochschule nun bis 2022 leiten. Ulrich Radtke studierte von 1974 bis 1980 Biologie, Geographie, Geschichte, Philosophie und Pädagogik an der Universität Düsseldorf. Bis 1992 war er dort am Geographischen Institut tätig, wurde mit "summa cum laude" promoviert und für seine Habilitation ausgezeichnet. 1993 folgte er dem Ruf an die Universität zu Köln. 2008 wechselte Radtke als Rektor an die 2003 gegründete Universität Duisburg-Essen, die er seit 2008 leitet. 2012 wurde er zum Fundraiser des Jahres gekürt, 2015 zum Hochschulmanager des Jahres.



Infos unter www.uni-due.de



Pressekontakt: Uni Duisburg-Essen, Ressort Presse, Beate Kostka, Telefon: 0203/379-2430, E-Mail: beate.kostka@uni-due.de

Zurück zur Übersicht