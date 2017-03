Online-Abstimmung im Schülerwettbewerb "Förderturm der Ideen" startet am 1. April

Essen/Metropole Ruhr (idr). Die Ruhrgebiets-Finalisten im Schülerwettbewerb "Förderturm der Ideen" der RAG-Stiftung stehen fest. Die Jury wählte aus knapp 90 Einsendungen zwölf Projektideen in vier Kategorien aus, die sich jetzt der Online-Abstimmung stellen. Insgesamt hatten sich 30 Schulen aus allen großen Städten der Metropole Ruhr beteiligt.



Nominiert sind das Team "Lehrhauser II" aus der 10. Klasse der Erich‐Fried‐Schule in Gladbeck, das "Team Naturkörner" aus der 9. Klasse der Lessing‐Schule in Bochum und das Team "HzweiO" aus der 6. Klasse der Friedrich-Ebert‐Realschule Oberhausen sowie die Teams "Straßenbelag" und "Skulptur Adler" der 12. Klasse der Gesamtschule Duisburg‐Meiderich und das Team "AYSA" der 12. Klasse der Gesamtschule Weierheide in Oberhausen (Kategorie Lebenswerte Stadt, Sekundarstufe I und II). In der Kategorie Gute Nachbarschaft, Sekundarstufe I und II gehen ins Rennen: "Die Drei, die was bewegen wollen" der 6. Klasse der Friedrich‐Ebert‐Realschule Oberhausen, das "Förderturm‐Team des Kohlengräberprojekts" der Erich‐Fried‐Gesamtschule in Herne und die "Neue Zeche" der 7. und 8. Klasse der Martin‐Luther Schule in Herten sowie das Team "P. S. FülerSchirma" aus der 11. Klasse des Paul‐Spiegel‐Berufskollegs in Dorsten, ein Team des Beisenkamp‐Gymnasiums in Hamm und das Team "Biparcours Marler Bergbauvergangenheit" der 11./12. Klasse des Hans‐Böckler‐Berufskollegs in Marl.



Der Sonderpreis Ibbenbüren geht an das Schülerteam der Janusz‐Korczak‐Förderschule, das eine Streuobstwiese auf einer ehemaligen Bergbauhalde anpflanzen will.



Über alle anderen Teams kann zwischen dem 1. April und dem 15. Mai unter www.förderturm‐der‐ideen.de abgestimmt werden. Die Preisverleihung ist für den Sommer geplant.



Der Wettbwerb "Förderturm der Ideen" ist Teil der Initiative "Glückauf Zukunft!" der RAG-Stiftung, der RAG Aktiengesellschaft und der Evonik Industries AG gemeinsam mit dem Sozialpartner IG BCE. Zur Teilnahme aufgerufen waren Schulen im Ruhrgebiet, Saarland (Jurysitzung am 3. April) und in Ibbenbüren. Für die Umsetzung der besten Ideen stellt die RAG‐Stiftung insgesamt bis zu 550.000 Euro zur Verfügung.



Infos unter www.förderturm‐der‐ideen.de



Pressekontakt: RAG‐Stiftung, Kommunikation, Sabrina Manz, Telefon: 0201/801‐3366, E‐Mail: sabrina.manz@rag‐stiftung.de

Zurück zur Übersicht