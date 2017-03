Sonder-Steiger Award für Mahmoud Abbas

Bochum (idr). Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas erhält den Sonderpreis "Hoffnung auf Frieden" des Steiger Award. Präsident Abbas wird die Auszeichnung am morgigen Samstag, 25. März, persönlich in der Zeche Hansemann in Dortmund in Empfang nehmen.



Weitere Auszeichnungen in diesem Jahr gehen u.a. an S. E. Walter Kardinal Kasper, die Schauspielerin Thekla Carola Wied, den Journalisten Gero von Boehm, Musiker Albert Hammond, Architekt Daniel Libeskind sowie Manfred Baasner von der Wattenscheider Tafel.



Zu den Laudatoren zählen in diesem Jahr die Politiker Gregor Gysi, Armin Laschet und Karl-Josef Laumann, Schauspieler Günther Maria Halmer und Musiker Michael Holm.



Mahmoud Abbas wurde 1935 geboren. Er studierte an der Universität von Damaskus und promovierte an der Universität Moskau. Von 1996 bis 2004 war er der Generalsekretär der PLO, im Jahre 2003 wurde er Ministerpräsident der palästinensischen Autonomiebehörde. Seit 2004 ist er Vorsitzender PLO, 2005 wurde er zum Präsidenten gewählt.



Weitere Informationen unter www.der-steiger-award.de



