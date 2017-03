FC Schalke 04 verabschiedet Huub Stevens und feiert 20 Jahre Eurofighter

Gelsenkirchen (idr). Der FC Schalke 04 bringt in Erinnerung an den den Gewinn des UEFA Cups 1997 Fußball-Legenden zurück auf den Platz. Am 21. Mai 2017 - genau 20 Jahre nach dem Titelgewinn - lädt der Verein zum Jubiläumsspiel. Die Partie unter dem Motto "20 Jahre Eurofighter – Bedankt Huub!" ist gleichzeitig das Abschiedsspiel für Jahrhunderttrainer Huub Stevens. Das Eurofighter-Team tritt gegen die Euro-Allstars an. Auflaufen werden u.a. Jens Lehmann, Olaf Thon, Johan de Kock, Youri Mulder, Mike Büskens oder Maurizio Ganz. Flankiert wird das Spiel von einem Familienfest rund um die Arena in Gelsenkirchen.



Weitere Informationen unter: www.veltins-arena.de



