Frühlingserwachen im Kulturleben: RVR-Broschüre "Tipps und Tops" führt zu den Höhepunkten

Essen/Metropole Ruhr (idr). Bunt wie der Frühling ist das Kulturleben in der Metropole Ruhr in den nächsten drei Monaten. Besonders farbenfroh blüht das Festivalangebot: Ob Musik, Tanz, Theater oder Kabarett - der Kalender ist prall gefüllt mit mehrtägigen Events. Einen Überblick über die wichtigsten und interessantesten Festivals, Ausstellung und Premieren bieten die aktuellen "Tipps und Tops" des Regionalverbandes Ruhr (RVR). Die Broschüre führt bis Juni durch das Kulturleben des Ruhrgebiets.



Rot ankreuzen sollten sich Theaterliebhaber wieder den 1. Mai: Dann starten die Ruhrfestspiele in Recklinghausen, die in diesem Jahr unter dem Motto "Kopfüber Weltunter" stehen. Unter den Musikfestivals im Frühling gehört das Klavier-Festival Ruhr zu den Höhepunkten. Ein traditionelles "Top" zu Pfingsten ist das moers festival, in diesem Jahr unter neuer Festivalleitung. Und auf keinen Fall fehlen darf natürlich die ExtraSchicht am 24. Juni, die das industriekulturelle Erbe der Region mit Programmen und Performances in Szene setzt.



Erhältlich ist das kostenlose Heft "Tipps und Tops" im Online Shop des Regionalverbandes Ruhr unter www.shop.rvr.ruhr. Außerdem kann das Heft unter www.kultur.metropoleruhr.de und www.kulturinfo.ruhr heruntergeladen werden.



Pressekontakt: RVR, Helga Brandi, Telefon: 0201/2069-363, E-Mail: brandi@rvr-online.de

