Lost Frequencies sind Headliner beim neuen Bochumer Elektrofestival Paluma

Bochum (idr). Bochum bekommt ein neues Musik-Event: Das Paluma-Elektrofestival feiert am 20. Mai Premiere im Westpark. Zu den angekündigten DJs und Bands zählen u.a. Lost Frequencies ("What is love 2016", "Are you with me"), Watermät, Junge Junge, Lexer und Möwe.



Bis zu 10.000 Gäste können bis in die späten Abendstunden unter freiem Himmel feiern. Zum Festival gehören außerdem ein Food Truck-Markt, Chill Out Zonen sowie ein finales Feuerwerk.



Infos: www.paluma-festival.de



Pressekontakt: M&M Event UG, Max Sollmann, Telefon: 0234/41470701, E-Mail: info@paluma-festival.de

