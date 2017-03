Evangelische Pop-Akademie und Wolf Codera starten den "Session Possible Newcomer Award 2017"

Witten (idr). Die Evangelische Pop-Akademie Ruhr sucht gemeinsam mit Musiker Wolf Codera zehn Nachwuchsmusiker aus NRW, die an einem Bandcamp mit bekannten Musikgrößen teilnehmen möchten. Bewerben können sich Talente zwischen 16 und 25 Jahren mit einem Handyclip von einem eigenem oder fremden Stück. Einsendeschluss für den Wettbewerb "Session Possible Newcomer Award 2017" ist der 10. April.



Gesucht werden ein Bassist, ein Drummer, ein Gitarrist, ein Keyboarder, ein Percussionist, ein Saxophonist und je zwei Sängerinnen und Sänger. Unter allen Clips wählt eine Jury aus namhaften Musikern, darunter Komponist Dieter Falk, die Sieger aus. Sie lösen dann im Laufe der Session Possible mit Wolf Codera am 6. Mai in der Pop-Akademie Witten die teilnehmenden Musiker an den Instrumenten ab. Mit dabei sind z.B. Maze Meusel (IT TAKES 2, Rea Garvey) und Robbee Mariano (Xavier Naidoo). Am Abend findet dann in der Pop-Akademie das "Konzert mit Einwechslungen" statt.



Infos und Anmeldungen unter www.ev-pop.de



Pressekontakt: Evangelische Pop-Akademie Ruhr, Christian Gerhardus, Telefon: 02302/28222-57, E-Mail: christian.gerhardus@ev-pop.de

Zurück zur Übersicht