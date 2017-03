Dortmund lädt zum zweiten E-Bike-Festival

Dortmund (idr). Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht das E-Bike Festival Dortmund vom 7. bis 9. April in die zweite Runde. An den drei Tagen dreht sich in der Innenstadt alles um das Thema Elektromobilität per Rad. Insgesamt 134 Marken der boomenden Branche präsentieren sich rund um die Reinoldikirche. Ganz in der Nähe entsteht ein Testparcours, auf dem die Besucher E-Bikes unter realistischen Bedingungen auf einer Strecke mit Kurven, Rampen und Hindernissen testen können. Rasant wird's beim Nightsprint auf dem Alten Markt oder beim Geschwindigkeits-Test auf der "Dortmunder Niere", einem 800 Meter langen, asphaltierten Rundkurs.



Bereits am 6. April findet die Fachtagung "Neue Mobiltität für Bürger und Wirtschaft" mit Referenten aus Politik, Forschung und Wirtschaft statt.



Das Dortmunder E-Bike-Treffen ist das größte europäische Festival in Sachen E-Mobilität.



Infos: www.ebike-festival.org



Pressekontakt: Plan B event company GmbH, Julia Conrad, Telefon: 089/65129931, E-Mail: julia.conrad@planb-event.com

Zurück zur Übersicht