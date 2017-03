Schiffsparade eröffnet Ende April die Saison 2017 auf dem KulturKanal/Ticketverkauf für Mitfahrt ab Duisburg und Oberhausen startet

Duisburg/Oberhausen (idr). "Schiff ahoi", heißt es wieder, wenn die Kapitäne am Sonntag, 30. April, zur Eröffnung des KulturKanal-Jahres 2017 die Leinen lösen. Zum vierten Mal läutet die Schiffsparade das Jahresprogramm mit Kulturschifffahrten, Hafenfesten und vielem mehr in der Metropole Ruhr ein. Sie bildet gleichzeitig den Auftakt für die Fahrgastschiffsaison auf dem Rhein-Herne-Kanal. In diesem Jahr steht die Parade unter dem Motto "WasserWanderLust", denn der KulturKanal kooperiert erstmals mit dem 35. Ruhrgebietswandertag.



Besucher haben wie jedes Jahr die Möglichkeit, auf den Paradeschiffen mitzufahren. Der Ticketverkauf ist gestartet. Alle Paradefahrten und Hinweise zur Buchung sind zu finden unter: www.kulturkanal.ruhr



Höhepunkt der Eröffnungsveranstaltung ist um 14 Uhr - dann formieren sich im Nordsternpark Gelsenkirchen mehr als 30 Fahrgastschiffe und Motorsportboote sowie zahlreiche Ruderboote zu einer Parade. Das Abschlussfest findet ab 16 Uhr gemeinsam mit dem 35. Ruhrgebietswandertag des Regionalverbandes Ruhr (RVR) und des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) im Kaisergarten Oberhausen statt. Hier erwarten die Wanderer und Paradebesucher von 11 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sowie zahlreiche Informationsstände.



Die Ruhrorter Personenschifffahrt und die Weiße Flotte Duisburg bieten ab Duisburg und Oberhausen eine Mitfahrtreise an. Von der Schifferbörse in Duisburg aus startet um 10 Uhr das Schiff Rheinfels, und die MS Duisburg legt um 9.30 Uhr am Schwanentor ab. Beide Schiffe nehmen auch Gäste gegen 12 Uhr in Oberhausen auf.



Der "KulturKanal" wurde als Beitrag zur Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 gegründet. Projektträger ist seit 2012 der Regionalverband Ruhr in enger Kooperation mit den zehn Anrainerkommunen des Rhein-Herne-Kanals Duisburg, Oberhausen, Bottrop, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Recklinghausen, Castrop-Rauxel, Waltrop, Datteln sowie den Partnern Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich, Ruhr Tourismus GmbH, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club NRW und Emschergenossenschaft/Lippeverband.



Infos über die Schiffsparade und Tickets: www.kulturkanal.ruhr



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Jens Hapke, Telefon: 0201/2069-495, E-Mail: hapke@rvr-online.de; Birgit Diermann, Telefon: 0201/2069-524, E-Mail: diermann@rvr-online.de

