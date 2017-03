Amazon eröffnet eigenes Paket-Verteilzentrum in Bochum

Bochum/Rehinberg (idr). Der Online-Händler Amazon hat heute (30. März) in Bochum ein neues Verteilzentrum eröffnet. Rund 60 Mitarbeiter arbeiten hier und liefern mit Partnerunternehmen Pakete in Bochum und 14 weiteren Ruhrgebietsstädten aus. Der Betrieb auf dem ehemaligen Nokia-Gelände läuft bereits seit einigen Wochen. Mit der Eröffnung des neuen Verteilzentrums wolle man der wachsenden Nachfrage nach "Next Day-" und "Same Day"-Lieferungen im Ruhrgebiet gerecht werden, so Amazon.



