Presseeinladung: Urbane Künste Ruhr präsentieren ihr Programm

Bochum/Metropole Ruhr (idr). Mit dem Thema "Stadt als Utopie gestern und heute" befasst sich das Kulturprojekt Urbane Künste Ruhr in seinem Jahresprogramm 2017. Es ist zugleich das letzte Programm unter der Leitung von Katja Aßmann, die die künstlerische Leitung Ende des Jahres abgibt. Auch 2017 arbeiten die Urbanen Künste wieder mit lokal und international agierenden Partnern wie dem Goethe-Institut und dem Rimini Protokoll zusammen.



In der kommenden Woche wird das Programm vorgestellt - diesmal per Online-Pressekonferenz.



Urbane Künste Ruhr ist eine Programmsäule der Kultur Ruhr GmbH.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Die Online-Programmpressekonferenz von Urbane Künste Ruhr startet am Mittwoch, 5. April, um 11 Uhr. Akkreditierte Journalisten erhalten einen Zugangslink zur Online-Pressekonferenz und können sich kurz vor Start der PK via Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone dazu schalten. Die Online-Pressekonferenz beginnt mit einem ca. 15-minütigen Video, gedreht in Marl, in dem Katja Aßmann das diesjährige Programm von Urbane Künste Ruhr vorstellt. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, entweder per Kommentarfunktion oder im O-Ton. Antworten erhalten Sie während der Konferenz live von Katja Aßmann.



Bitte akkreditieren Sie sich via E-Mail an presse@urbanekuensteruhr.de unter Angabe Ihres Namens, der zuständigen Redaktion und Ihrer Kontaktdaten bis Dienstag, 4. April, 12 Uhr.



Pressekontakt: Kultur Ruhr/Urbane Künste Ruhr, Dijana Tanasić, Telefon: 0234/97483-337, E-Mail: d.tanasic@kulturruhr.com

